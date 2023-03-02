Президент «Урала» Иванов — о матче со «Спартаком»: «Играть с лучшими всегда приятно. Мы никого не боимся»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал итоги жеребьевки полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Соперником «Урала» за выход в финал турнира будет «Спартак».

«Жеребьевкой довольны. Как можно не радоваться «Спартаку»? Будет полный стадион болельщиков. Играть с лучшими всегда приятно. Боимся ли мы красно-белых? Никого не боимся. Сейчас «Урал» в отличной форме, пусть они боятся. Думаю, борьба за выход в финал выйдет что надо», — приводит «РБ Спорт» слова Иванова.

Полуфиналы Пути РПЛ пройдут в формате двух матчей: первые состоятся с 14 по 16 марта, вторые — с 4 по 6 апреля.