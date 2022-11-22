Президент «Урала» Иванов об игре с ЦСКА: «Рекорд посещаемости? Сегодня у нас нет Fan ID»

22 ноября, 18:16
Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над ЦСКА (0:0, 5:4 — по пен.) в матче группы D Кубка России.
«Только положительные эмоции: выиграли игру. Хоть и по пенальти, но выиграли. Мы очень довольны. Тем более это была крайняя игра у нас дома в Кубке России. Рекорд по посещаемости можно объяснить тем, что сегодня у нас нет Fan ID. Народ пришел поддержать команду, тем более игра с ЦСКА», — сказал Иванов «СЭ».
Матч в Екатеринбурге «Урал» — ЦСКА посетило около 15 тысяч зрителей. Температура в городе сегодня 14 градусов ниже нуля. По регламенту Fan ID не требуется для посещения игр группового турнира Кубка.
«Урал» набрал 11 очков и возглавил группу D. ЦСКА с 10 очками идет вторым.
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Основные источники исследования