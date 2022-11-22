Президент «Урала» Иванов поделился ожиданиями от матча с ЦСКА

22 ноября, 11:59
Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в рамках 5-го тура Кубка России.
«Матч будет хороший. Вроде бы и народ придет. Будем стараться показать, что мы не зря сыграли все игры хорошо. У ЦСКА неудачная серия, они будут биться. Жду хорошей игры», — сказал Иванов «СЭ».
Матч «Урал» — ЦСКА пройдет сегодня, 22 ноября, в Екатеринбурге на «Екатеринбург Арене». Начнется встреча в 15.00 по московскому времени.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования