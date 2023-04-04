Иванов: «Бикфалви останется в «Урале». По будущему Помазуна будем вести переговоры с ЦСКА»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ» о состоянии полузащитника Юрия Газинского, а также высказался о будущем голкипера Ильи Помазуна и нападающего Эрика Бикфалви.

— Газинский попал в заявку на матч впервые в этом сезоне. Он работал в общей группе. Он здоров. Кто в заявке — все могут выйти на поле. Помазун находится в аренде. Будем вести переговоры с ЦСКА. Может, отпустят его еще в аренду. Он три года играет — и все время в аренде. Будущее Бикфалви? Останется у нас. У него контракт до 2024 года, — сказал Иванов «СЭ».

Сегодня, 4 апреля, «Урал» примет «Спартак» в матче 1/2 финала FONBET Кубка России Пути РПЛ. Первая игра команд в полуфинале FONBET Кубка России завершилась вничью (1:1).