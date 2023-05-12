Президент «Урала» Иванов заявил о готовности принять суперфинал FONBET Кубка России в Екатеринбурге

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что в клубе готовы провести финал FONBET Кубка России на «Екатеринбург Арене».

«Мы всегда готовы», — приводит «Спорт День за Днем» слова Иванова.

Также он ответил на вопрос, надо ли переносить финал из «Лужников».

«Мое мнение, что если выходит московский клуб, то всегда будет преимущество для московского клуба перед другими командами, которые выходят в финал. Поспешное решение выбирать финал Кубка — неправильно. Считаю, что надо выбирать уже тогда, когда команды вышли в финал, чтобы все были в равных условиях, а то московские команды, еще раз повторяю, будут всегда иметь преимущество», — добавил функционер.

12 мая появилась информация о том, что финал Кубка России могут перенести из «Лужников» из-за потенциально невысокого зрительского интереса.

Первым участником суперфинала стал ЦСКА. Следующий финалист определится по результатам матча «Краснодар» — «Урал», который пройдет 17 мая. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.