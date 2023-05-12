КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 15:07

Президент «Урала» Иванов заявил о готовности принять суперфинал FONBET Кубка России в Екатеринбурге

Алина Савинова
Telegram Дзен

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что в клубе готовы провести финал FONBET Кубка России на «Екатеринбург Арене».

«Мы всегда готовы», — приводит «Спорт День за Днем» слова Иванова.

Также он ответил на вопрос, надо ли переносить финал из «Лужников».

«Мое мнение, что если выходит московский клуб, то всегда будет преимущество для московского клуба перед другими командами, которые выходят в финал. Поспешное решение выбирать финал Кубка — неправильно. Считаю, что надо выбирать уже тогда, когда команды вышли в финал, чтобы все были в равных условиях, а то московские команды, еще раз повторяю, будут всегда иметь преимущество», — добавил функционер.

12 мая появилась информация о том, что финал Кубка России могут перенести из «Лужников» из-за потенциально невысокого зрительского интереса.

Первым участником суперфинала стал ЦСКА. Следующий финалист определится по результатам матча «Краснодар» — «Урал», который пройдет 17 мая. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/prezident-urala-zayavil-o-gotovnosti-prinyat-superfinal-kubka-rossii-v-ekaterinburge
Футбол
Кубок России
ФК Урал
1
Обсудить
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Сергей Анохин: «Наша дружба с Писаревым началась с драки»
Звездам российского фехтования не дали допуск за границу. За это надо «благодарить» МОК
В посольстве РФ обвинили Запад в создании помех зерновой сделке
Украинские боевики выпустили пять снарядов по Донецку
Российские военнослужащие спасли в Артемовске семью с новорожденным
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Тарханов считает, что Суперфинал FONBET Кубка России можно перенести в Санкт-Петербург
Финал Кубка России может быть перенесен из «Лужников» на другой стадион Москвы или в регион
Тихонов заявил, что у ЦСКА больше всего шансов на победу в FONBET Кубке России
В КДК РФС рассказали о повестке дня заседания по матчам Кубка России
Зделар — о Кубке России: «Во второй части сезона ЦСКА выступает хорошо, и мы способны завоевать трофей»
Сафонов: «Краснодару» нужен трофей, чтобы войти в историю»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Финал Кубка России может быть перенесен из «Лужников» на другой стадион Москвы или в регион

«Краснодар» оштрафовали на 100 тысяч рублей за необеспечение безопасности на матче с «Акроном»