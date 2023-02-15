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Сегодня, 13:24

Промес может сыграть с «Локомотивом» в Кубке России

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль и его штаб оценивают физическую форму 31-летнего форварда Квинси Промеса как хорошую.

Легионер готовится к возобновлению сезона в Москве по индивидуальному плану, он не ездил с командой на оба сбора в ОАЭ и не полетел в Турцию, где во вторник красно-белые приступили к завершающему этапу зимней подготовки.

Высока вероятность, что нападающий будет включен в заявку 10-кратных чемпионов России на первый четвертьфинальный матч Кубка с «Локомотивом», который состоится 22 февраля. При этом не исключено, что Квинси выйдет на поле с первых минут.

В сезоне-2022/23 Промес провел в составе «Спартака» 23 официальных встречи в РПЛ, Кубке и Суперкубке страны, забив в них 17 мячей и сделав 6 голевых передач.

Квинси Промес
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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