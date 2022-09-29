Промес обогнал Тихонова в списке бомбардиров «Спартака»

29 сентября, 23:16
«Спартак» разгромил «Зенит» со счетом 3:0 в матче Кубка России.
Оформивший дубль Квинси Промес довел счет голов за красно-белых во всех турнирах до 92 и обогнал в историческом списке снайперов Андрея Тихонова.
Чаще голландца отличались только шесть бомбардиров, на счету лучшего из которых — Никиты Симоняна — 160 мячей.
Лучшие бомбардиры «Спартака»
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Никита Симонян
|
1949-1959
|
245
|
160
|
Сергей Родионов
|
1979-1990, 1993-1995
|
384
|
153
|
Галимзян Хусаинов
|
1961-1973
|
408
|
129
|
Федор Черенков
|
1978-1991, 1993
|
494
|
121
|
Юрий Гаврилов
|
1977-1985
|
347
|
115
|
Егор Титов
|
1995-2008
|
442
|
105
|
Квинси Промес
|
2014-2018, 2021-н.в.
|
191
|
92
|
Андрей Тихонов
|
1992-2000, 2011
|
265
|
90
|
Анатолий Ильин
|
1949-1962
|
251
|
88
|
Роман Павлюченко
|
2003-2008
|
188
|
87
Промес владеет рекордом «Спартака» по голам в Кубке России. В 14 матчах голландец записал на свой счет 10 голов. Любопытно, что второе место теперь занимает партнер Квинси по атаке Александр Соболев, который в 11 играх отличился семь раз.
Лучшие бомбардиры «Спартака» в Кубке России
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Голы
|
Квинси Промес
|
Голландия
|
14
|
10
|
Александр Соболев
|
Россия
|
11
|
7
|
Николай Писарев
|
Россия
|
10
|
6
|
Андрей Пятницкий
|
Россия
|
11
|
6
|
Зе Луиш
|
Кабо-Верде
|
7
|
5
|
Фернандо Кавенаги
|
Аргентина
|
7
|
5
|
Артем Дзюба
|
Россия
|
13
|
5