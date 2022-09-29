Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Таблицы
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

29 сентября, 23:16

Промес обогнал Тихонова в списке бомбардиров «Спартака»

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» разгромил «Зенит» со счетом 3:0 в матче Кубка России.

Оформивший дубль Квинси Промес довел счет голов за красно-белых во всех турнирах до 92 и обогнал в историческом списке снайперов Андрея Тихонова.

Чаще голландца отличались только шесть бомбардиров, на счету лучшего из которых — Никиты Симоняна — 160 мячей.

Лучшие бомбардиры «Спартака»

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Никита Симонян

1949-1959

245

160

Сергей Родионов

1979-1990, 1993-1995

384

153

Галимзян Хусаинов

1961-1973

408

129

Федор Черенков

1978-1991, 1993

494

121

Юрий Гаврилов

1977-1985

347

115

Егор Титов

1995-2008

442

105

Квинси Промес

2014-2018, 2021-н.в.

191

92

Андрей Тихонов

1992-2000, 2011

265

90

Анатолий Ильин

1949-1962

251

88

Роман Павлюченко

2003-2008

188

87

Промес владеет рекордом «Спартака» по голам в Кубке России. В 14 матчах голландец записал на свой счет 10 голов. Любопытно, что второе место теперь занимает партнер Квинси по атаке Александр Соболев, который в 11 играх отличился семь раз.

Лучшие бомбардиры «Спартака» в Кубке России

Игрок

Страна

Матчи

Голы

Квинси Промес

Голландия

14

10

Александр Соболев

Россия

11

7

Николай Писарев

Россия

10

6

Андрей Пятницкий

Россия

11

6

Зе Луиш

Кабо-Верде

7

5

Фернандо Кавенаги

Аргентина

7

5

Артем Дзюба

Россия

13

5

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
3
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
«Зенит» был эмоционально выхолощен». Семак и Абаскаль — о разгромной победе «Спартака»
Соболев после победы над «Зенитом» спросил у фанатов, какие есть дельфинарии в Астрахани
Каманцев ответил на вопрос о готовности «Краснодара» обратиться в органы по матчу с ЦСКА
Каманцев: «После каждого тура публиковать рейтинг судей мы не видим смысла»
Каманцев: «У Заремы Салиховой никогда не было официального статуса в «Спартаке»
Промес — о победе над «Зенитом»: «Очень рад этому результату»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Умяров — о первой победе над «Зенитом» с 2017 года: «Очень приятно, что она состоялась»

Чистяков: «Вдвойне обидно, что проиграли именно «Спартаку»