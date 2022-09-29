Промес обогнал Тихонова в списке бомбардиров «Спартака»

«Спартак» разгромил «Зенит» со счетом 3:0 в матче Кубка России.

Оформивший дубль Квинси Промес довел счет голов за красно-белых во всех турнирах до 92 и обогнал в историческом списке снайперов Андрея Тихонова.

Чаще голландца отличались только шесть бомбардиров, на счету лучшего из которых — Никиты Симоняна — 160 мячей.

Лучшие бомбардиры «Спартака»

Игрок Годы Матчи Голы Никита Симонян 1949-1959 245 160 Сергей Родионов 1979-1990, 1993-1995 384 153 Галимзян Хусаинов 1961-1973 408 129 Федор Черенков 1978-1991, 1993 494 121 Юрий Гаврилов 1977-1985 347 115 Егор Титов 1995-2008 442 105 Квинси Промес 2014-2018, 2021-н.в. 191 92 Андрей Тихонов 1992-2000, 2011 265 90 Анатолий Ильин 1949-1962 251 88 Роман Павлюченко 2003-2008 188 87

Промес владеет рекордом «Спартака» по голам в Кубке России. В 14 матчах голландец записал на свой счет 10 голов. Любопытно, что второе место теперь занимает партнер Квинси по атаке Александр Соболев, который в 11 играх отличился семь раз.

Лучшие бомбардиры «Спартака» в Кубке России