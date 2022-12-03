Промес одним словом отреагировал на матч «Спартака» и «Локомотива» в Кубке России

Нападающий «Спартака» Квинси Промес отреагировал на результат жеребьевки плей-офф Кубка России.

В 1/4 финала красно-белые сыграют с «Локомотивом».

«Топ!» — цитирует «РБ Спорт» Промеса.

В верхней сетке между собой играют команды, занявшие первые и вторые места в групповом раунде Пути РПЛ. Стадия проходит в два матча, в случае одинаковой разницы мячей — сразу серия пенальти. Матчи состоятся 22 февраля и 1 марта 2023 года.