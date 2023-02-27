Промес попал в стартовый состав «Спартака» на ответный матч FONBET Кубка России против «Локомотива»

«Спартак» и «Локомотив» объявили стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Первая встреча между командами завершилась победой красно-белых со счетом 1:0. «Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Промес. Запасные: Шитов, Волков, Рыбус, Маслов, Дуарте, Веденеев, Тавареш, Классен, Зорин, Мартинс, Мелешин, Бальде. «Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Конти, Магкеев, Смольников, Карпукас, Баринов, Миранчук, Пиняев, Глушенков, Дзюба. Запасные: Гилерме, Худяков, Кузьмичев, Погостнов, Митай, Ненахов, Марадишвили, Щетинин, Куликов, Камано, Раков, Игнатьев. Начало матча в 20.00 по московскому времени.