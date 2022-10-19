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Сегодня, 20:31

Промес после матча с «Факелом» обменялся футболками с бывшим защитником «Спартака» Брызгаловым

Мария Куцубеева
Корреспондент

Нападающий «Спартака» Квинси Промес обменялся футболками с защитником «Факела» Сергеем Брызгаловым после матча Кубка России, в котором красно-белые обыграли воронежцев со счетом 2:1.

Футболисты встретились в подтрибунном помещении и обменялись майками.

После первой игры «Спартака» и «Факела» в Кубке России, которая состоялась 15 сентября в Москве, Промес подарил футболку Брызгалову, но тот не отдал нидерландцу ничего взамен. Россиянин объяснил это тем, что у него лишь одна майка на сезон, но пообещал вернуть долг после следующего матча.

Брызгалов выступал за «Спартак» с марта 2011 года по июль 2016 года.

Квинси Промес
Сергей Брызгалов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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