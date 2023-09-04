Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 21:24

Прудников: «Если 2DROTS выиграют Кубок России, командам РПЛ надо разогнать своих игроков»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников отреагировал на слова президента 2DROTS Никиты Панасюка, назвавшего свой клуб народной командой, пришедшей на смену «Спартаку».

«В моем понимании это как небо и земля. Серьезно к этому отнестись невозможно. Медийные лиги делают шоу, и каждый там говорит что хочет. Даже если и постараться рассмотреть это со всей серьезностью и считать, что 2DROTS могут что-то говорить на данный момент, пока ими сделано крайне мало. Если они выиграют Кубок России по футболу, то всей нашей первой верхней десятке команд в РПЛ надо будет собраться и разогнать всех своих игроков. Говоря более серьезно, это, безусловно, успех для такой команды, как 2DROTS, но говорить еще слишком рано: больших свершений ими еще не сделано», — цитирует Прудникова RT.

4 сентября 2DROTS одержалb победу над кировским «Динамо» (2:0) в 1/64 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:0). В следующей стадии 2DROTS встретятся с командой первой лиги — соперник определится по итогам жеребьевки.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1198338-prudnikov-2drots-kubok-rossiya
Александр Прудников
Футбол
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Динамо (Киров)
1
Обсудить
Читайте также
Шарапова считает, что женщины в теннисе зарабатывают несправедливо меньше мужчин
Финалист Кубка Стэнли Худобин подписал контракт с клубом ВХЛ «Сокол»
Владелец «Вкусно — и точка» оценил возможность возвращения McDonald’s в РФ
В Китае рассказали о влиянии ракетного комплекса «Сармат» на ход СВО
Собянин запустил производство нового седана «Москвич 6»
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Панасюк: «Раньше народной командой был «Спартак», а теперь 2DROTS»
Осипов: «2DROTS сотворили историю, теперь им три шага до команд РПЛ в Кубке России»
В РФС считают, что футбольное поле на плавучем доке — шаг для развития футбола
Тренер кировского «Динамо» Булатов после поражения от 2DROTS: «Не думаю об отставке. Руководство не ставило ультиматумов»
Дьяков связал победу 2DROTS над кировским «Динамо» с низким уровнем второй лиги
2DROTS обыграли кировское «Динамо» в 1/64 финала FONBET Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Панасюк: «Раньше народной командой был «Спартак», а теперь 2DROTS»