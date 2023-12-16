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Сегодня, 17:17

Команда Пути РПЛ обыграла сборную Пути регионов в Матче звезд FONBET Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Команда Пути РПЛ одержала победу над сборной Пути регионов в Матче звезд FONBET Кубка России — 9:7.

Команды встречались в формате 5 на 5 16 декабря на «Live Арене» в Сколкове.

Дублями за команду Пути РПЛ отметились Кирилл Маляров, Сергей Пиняев и Данил Круговой. Еще по одному мячу забили Руслан Безруков, Никита Кривцов и Павел Мелешин.

Хет-трик за команду Пути регионов оформил Максим Турищев, дубль на счету Никиты Дубчака. По разу отличились Константин Морозов и Кирилл Панченко. Турищев и Дубчак по разу забили красным мячом, гол которым засчитывался за два.

Ранее команда Пути регионов обыграла соперника в челленджах «В цель», «Пинбол» и «Кипербатл», победив с общим счетом 57:38.

Футбол
Кубок России
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