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Сегодня, 15:44

Пьянич полетел с ЦСКА на матч Кубка России против «Пари НН»

Владислав Маслов
Корреспондент
Миралем Пьянич.
Фото ФК ЦСКА
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Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич отправился вместе с остальными игроками ЦСКА на матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Пари НН».

Ранее главный тренер московской команды Марко Николич заявил, что босниец может дебютировать за клуб не раньше ближайшего перерыва на матчи сборных. На матч 10-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:0) игрок не попал в заявку.

34-летний Пьянич перешел в ЦСКА в качестве свободного агента 26 сентября.

Матч армейцев с «Пари НН» пройдет на стадионе «Нижний Новогород» 1 октября. Начало — в 20:45 по московскому времени.

Источник: ФК ЦСКА
Миралем Пьянич
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)

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