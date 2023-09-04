Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 15:24

Работы по монтажу поля для матча «Динамо» — 2DROTS стоили около 20 миллионов рублей

Telegram Дзен

Организатор работ Павел Вараксин рассказал, что монтаж поля на плавучем доке в Белокаменке для матча FONBET Кубка России между кировским «Динамо» и 2Drots стоили 20 миллионов рублей.

«Здесь работают три бригады из Москвы, Волгограда и Краснодара, технику везли из Волгограда. Мы сюда заехали 15 августа, тут все было в иле, мы вывезли тысячу кубов ила. Взяли местный щебень, укатали его, завезли новое поле и 120 тонн специального песка — кварцевой фракции — и 80 тонн крошки. Сделали больше крошки и песка, потому что поле жестковатое. Это поле по размерам уровня ФИФА — 105 на 68 метров. Газон топ, все ребята довольны. Работы по полю стоили не так дорого, порядка 20 миллионов рублей.

Что касается будущего поля, это должны будут решить местные власти. Предполагаю, что они подарят его какой-нибудь школе. После тренировки сборной мы соберем песок и крошку, скрутим газон в рулоны, чтобы потом на другом месте его смонтировать", — приводит слова Вараксина РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что на этом поле сборная России проведет открытую тренировку и мастер-класс для детей.

Футбол
Кубок России
3
Обсудить
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Финалист Кубка Стэнли Худобин подписал контракт с клубом ВХЛ «Сокол»
Алькарас принял загадочную таблетку во время матча. Теперь его обвиняют в допинге
Владелец «Вкусно — и точка» оценил возможность возвращения McDonald’s в РФ
В Китае рассказали о влиянии ракетного комплекса «Сармат» на ход СВО
Собянин запустил производство нового седана «Москвич 6»
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колосков не понимает, почему матч 2DROTS — «Динамо Киров» пройдет в Мурманской области

2DROTS обыграли кировское «Динамо» в 1/64 финала FONBET Кубка России