Работы по монтажу поля для матча «Динамо» — 2DROTS стоили около 20 миллионов рублей

Организатор работ Павел Вараксин рассказал, что монтаж поля на плавучем доке в Белокаменке для матча FONBET Кубка России между кировским «Динамо» и 2Drots стоили 20 миллионов рублей.

«Здесь работают три бригады из Москвы, Волгограда и Краснодара, технику везли из Волгограда. Мы сюда заехали 15 августа, тут все было в иле, мы вывезли тысячу кубов ила. Взяли местный щебень, укатали его, завезли новое поле и 120 тонн специального песка — кварцевой фракции — и 80 тонн крошки. Сделали больше крошки и песка, потому что поле жестковатое. Это поле по размерам уровня ФИФА — 105 на 68 метров. Газон топ, все ребята довольны. Работы по полю стоили не так дорого, порядка 20 миллионов рублей.

Что касается будущего поля, это должны будут решить местные власти. Предполагаю, что они подарят его какой-нибудь школе. После тренировки сборной мы соберем песок и крошку, скрутим газон в рулоны, чтобы потом на другом месте его смонтировать", — приводит слова Вараксина РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что на этом поле сборная России проведет открытую тренировку и мастер-класс для детей.