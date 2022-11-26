26 ноября, 16:41
Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко оценил шансы сине-бело-голубых на победу над красно-белыми с крупным счетом в матче Кубка России.
«Конечно, «Зенит» попытается выиграть, — приводит Metaratings.ru слова Радченко. — Команда знает, что нужно побеждать крупно, так что хозяева будут больше играть в атаку, рисковать. «Спартак» Абаскаля может и победить. Все-таки первый матч они выиграли у «Зенита», а сейчас ответная встреча, и «Зенит» постарается взять реванш. Если посмотреть статистику, то за последние годы «Зенит» выигрывал у «Спартака» и с большим счетом, чем четыре мяча. Так что все возможно. Нужно забить быстрый гол».
Радченко подчеркнул, что будет смотреть «Зенит» — «Спартак», несмотря на матч чемпионата мира в это время.
Одновременно с игрой «Зенита» и «Спартака» на ЧМ-2022 пройдет матч Бельгии и Марокко. Обе встречи начнутся 27 ноября в 16:00 по московскому времени.
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