Радченко оценил победу «Зенита» в финале Кубка России

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко прокомментировал победу петербуржцев в Суперфинале FONBET Кубка России над «Балтикой» (2:1).

«Зенит» мог в любом случае забивать первым, в одном моменте не забил Сергеев и еще пару моментов было. Если брать в общем игру, то конечно, повезло «Зениту». Забила бы второй мяч «Балтика», я думаю, очень сложно было бы спасти эту игру «Зениту». Все-таки у «Зенита» есть внутренний дух команды, за счет чего он может переломить ход встречи", — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.