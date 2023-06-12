Радченко: «Наверняка у руководства ЦСКА были сомнения, приглашать ли Федотова, но их риск оправдался»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко оценил результаты ЦСКА в сезоне-2022/23.

«У ЦСКА был неоднозначный сезон. Во-первых, новый тренер. Во-вторых, ушло много игроков, состав был поначалу не очень ровный. Были игры очень хорошие, были спады. Но это было понятно, потому что Федотов строил свою, новую команду. И потихоньку к концу сезона они обрели ту игру, уверенность, сыгранность, которую он хотел. Это и дало результат. Победа в кубке в первом же сезоне — это большой успех для тренерского штаба ЦСКА. Наверняка у руководства клуба были какие-то сомнения по поводу того, брать Федотова или не брать, может быть, очередного иностранца пригласить, потому что ЦСКА — такой клуб, который ставит перед собой самые высокие задачи. Но, как видим, их риск, скажем так, оправдался. Федотов несколько лет демонстрирует своей работой эффективность. И я думаю, теперь в руководстве будут еще больше прислушиваться к тренерскому штабу, чтобы сделать команду еще сильнее», — приводит «РБ Спорт» слова Радченко.

Армейцы завоевали серебряные медали чемпионата России в сезоне-2022/23. В суперфинале Кубка России ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз в истории выиграл турнир. С июня 2022 года команду возглавляет Владимир Федотов.