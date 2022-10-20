Радченко считает, что «Крыльям Советов» нужно изменить тактику, чтобы обыграть «Зенит» в кубковом матче

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура группового этапа пути РПЛ Кубка России между сине-бело-голубыми и «Крыльями Советов».

«Наверняка тренерский штаб проанализировал поражение в прошлом туре кубка от «Спартака», что не получилось, почему проиграли. Сделали работу над ошибками. А «Крылья Советов» — команда дерзкая, думаю, они будут играть в тот же футбол, в который играют всегда. Такое впечатление, что у них нет плана «В» — только открытый футбол, комбинирование, ответные атаки. Но если они этой своей тактике сегодня не изменят, то «Зенит» выиграет», — приводит «РБ Спорт» слова Радченко.

«Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» на «Газпром Арене» сегодня, 20 октября. Начало матча — в 20.30 по московскому времени.