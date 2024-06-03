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Сегодня, 01:58

Радченко: «Несмотря на то, что у «Зенита» все трофеи, сезон получился очень сложный»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал победу петербуржцев в Суперфинале FONBET Кубка России над «Балтикой» (2:1).

«Для меня не было удивлением, что «Балтика» повела в счете, я знал, что команда будет играть в такой манере. В итоге «Балтика» доставила неприятности, но в конце немного не хватило. Что касается работы арбитра, если бы мы не говорили о неназначенном пенальти и отмене взятия ворот, то судейство можно было оценить как удовлетворительное.

Мы в этом сезоне много спорим о судействе и не понимаем правила судейства. Судейство неидеальное и очень много вопросов. Несмотря на то, что у «Зенита» все трофеи, сезон нужно проанализировать, он получился очень сложный. Я думаю, что какие-то изменения состава точечные будут», – приводит слова Радченко Metaratings.ru.

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.

Источник: https://metaratings.ru/news/radchenko-nesmotrya-na-to-chto-u-zenita-vse-trofei-sezon-poluchilsya-ochen-slozhnyi-369163/
Дмитрий Радченко
ФК Зенит
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