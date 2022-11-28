Радимов — Соболеву: «Если после матча рассказываешь, что будешь драться за товарищей, так выходи драться! Зачем бьешь со спины?»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о действиях форварда «Спартака» Александра Соболева в матче против петербургского клуба в Кубке России.

— Я был на стадионе и хочу заметить, что детишки из футбольной школы смеялись над тем, как играл Соболев, — приводит слова Радимова «РБ Спорт». — Потерять все, что можно, техническое оснащение на столь низком уровне, что ни в какие ворота не лезет... Это если про спортивный акцент говорить. Честно говоря, я вообще не понимаю, что этот футболист делает в «Спартаке». Бывает, он забивает, но забивать — это одно. А техническое оснащение на низшем уровне. На футбольном поле от него всегда исходят какие-то провокации — он хочет быть заметен именно этим. Ладно, ты можешь так себя вести, если ты умеешь играть в футбол, а Соболев играть в футбол не умеет.

— Но он был активным участником послематчевой драки, получил красную и после матча сказал, что всегда будет биться за своих товарищей.

— Если мы сейчас перенесемся во времени, вспомним драку в матче «Сатурна» с ЦСКА, также «стенка на стенку», но там люди били в лицо друг другу. Это мужики бьются. Соболев же выскочил со скамейки и начал бить всех со спины. Окей, ты подлый, ты такое сделал. Но когда ты еще после матча выходишь и рассказываешь в интервью, что будешь драться за своих товарищей?! Так ты выходи драться! Ты зачем бьешь со спины? Этого я не понимаю. Как не понимаю и того, что он что-то полез доказывать тренеру «Зенита» Игорю Симутенкову. Симутенков был лучшим футболистом страны в 1994 году, Соболеву такого не добиться никогда в жизни. Да и вообще человеку, который старше тебя в два раза, вот так что-то рассказывать... Повторюсь, самое плохое и стыдное для Соболева в человеческом плане в этой истории — выйти к журналистам и говорить о том, как защищаешь товарищей, если сам бьешь со спины.

После драки главный судья матча Владимир Москалев принял решение удалить шестерых футболистов: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак»).