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Сегодня, 10:26

Радимов: «Я уже не понимаю, какие пенальти судьи ставят, какие не ставят»

Алина Савинова
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Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча петербургского клуба с «Динамо» в рамках четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 5:4).

«Быстрый гол всегда для одних подспорье, а для других — как ушат холодной воды. У меня тоже такое случалось в карьере. И, конечно, легче играть, когда счет 0:0, а не когда на первой минуте получаешь», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

Также он высказался по поводу неназначенного пенальти в ворота «Зенита».

«Я уже не понимаю, какие пенальти они ставят, какие не ставят. Я запутался. Запутался в нарушениях. Не потому что я за «Зенит» болею, просто я не понимаю. Хотелось бы послушать комментарий арбитра, чем он руководствовался, принимая решение. Он находился в 5 м от эпизода! На повторе кажется, что Клаудинью попал по ноге Тюкавина, но с ракурса Кукуляка повтора не было. И, может, ему показалось, что касание было еле-еле. Кроме того, интересно было бы послушать мнение самих Тюкавина и Клаудинью по поводу эпизода», — добавил Радимов.

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6), и «Краснодар», переигравший «Ахмат» (3:0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-ya-zaputalsya-za-chto-sud-i-dayut-penal-ti-hotelos-by-poslushat-kommentarij-kukulyaka/
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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