23 октября, 16:00

Рахимов ответил на требования болельщиков уволить его из «Рубина»

Анастасия Пилипенко

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал призывы болельщиков к его увольнению.

Во время матча 6-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Ахматом» (3:3, 4:3 пен.) болельщики скандировали кричалки про отставку специалиста.

«Это идет еще с прошлого года от одних и тех же. Я на это не должен обращать внимания. Меня интересует команда. Если это истинные болельщики, а я знаю тех, кто переживает за «Рубин» и поддерживает его. Когда они замолчали, я их попросил продолжать. Надо докричаться до такой степени, чтобы голос сел. Они ходят на «Рубин-2», я их вижу, я же смотрю матчи. Для меня важнее реакция команды. А я не увидел, чтобы команда пошла к ним после финального свистка. Потому что надо переживать за команду, а не преследовать какие-то свои моменты. Я не единственный тренер, кто с этим сталкивается. Мы многие моменты сделали. Был задан вопрос про замену лидеров, но я не могу требовать трансферы, если у нас нет таких возможностей. Я должен стараться выжимать максимум, который есть», — цитирует Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» с 6 очками завершил групповой этап на третьем месте в таблице группы А и отправился в плей-офф Пути регионов Кубка России.

8

  • ПельМешков

    Это те самые 40 человек, что были на трибунах?

    23.10.2025

  • Морская свинка_1979

    состав самый что ни на есть средний.

    23.10.2025

  • Микола Питерский

    Так они это уже получили - третье место заняли, в группе

    23.10.2025

  • fell62

    а что с составом ,вроде ничего так состав..

    23.10.2025

  • echo2011

    Болельщики к тренерам беспощадны...

    23.10.2025

  • Корнелий Ш

    Это идет еще с прошлого года от одних и тех же. ------ И мы все его знаем.

    23.10.2025

  • Морская свинка_1979

    А что эти болельщики хотят от нынешнего состава Рубина ? Места в тройке ?

    23.10.2025

    Рашид Рахимов
    Футбол
    Кубок России
    РПЛ
    ФК Рубин (Казань)
