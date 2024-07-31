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Сегодня, 15:45

Раков рассказал об эмоциях от первого гола за «Локомотив»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Вадим Раков поделился эмоциями после дебютного гола за московскую команду.

30 июля форвард забил победный мяч в матче против «Ростова» (1:0) в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Незабываемые эмоции от гола. Очень рад, что получилось забить первый мяч в официальном матче. Надеюсь, буду продолжать радовать голевыми действиями болельщиков и своих родных», — цитирует Ракова «РБ Спорт».

19 летний нападающий является воспитанником «Локомотива». Он провел за основную команду железнодорожников 19 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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