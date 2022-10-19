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Кубок России

Сегодня, 21:08

Рассказов: «Будем стараться дальше играть и в РПЛ, и в Кубке России на ноль»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Защитник «Спартака» Николай Рассказов объяснил, почему команда в Кубке России пропускает меньше голов, чем в РПЛ.

— Четыре матча в кубке России и всего один пропущенный гол, почему так нельзя играть в РПЛ?

— Всякое бывает, разные матчи. Нам не всегда удается сыграть на ноль. Сегодня пропустили неприятный гол в конце встречи. Будем стараться дальше играть и в РПЛ, и в Кубке России на ноль!

— Третий матча с «Факелом» за сезон. Что вы думаете о новом формате, когда с одним соперником играете за сезон больше двух раз?

— Это не наше решение. Все мы знаем, что еврокубков сейчас нет, нужны игры. Я не так часто выхожу на поле, для меня такие матчи важны. Приятно получить шанс. Поэтому, чем больше игр, тем лучше для нас сейчас.
— Как вам атмосфера в Воронеже?

— Сегодня среда, а пришло целых 12 тысяч зрителей — замечательно! Погода была плохая, дождь моросил. В нынешних условиях подобная атмосфера порадовала. Наши болельщики сегодня тоже приехали сюда, проделали большой путь. Благодарны им за поддержку, она важна сейчас.

Красно-белые, набрав 12 очков, продолжают лидировать в своей группе. «Факел» занимает 4-е место (0 очков).

Николай Рассказов
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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