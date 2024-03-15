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Кубок России

15 марта, 14:38

В «Балтике» оценили жеребьевку Кубка России: «Матчи против ЦСКА вызовут серьезный интерес у наших фанатов»

В «Балтике» оценили жеребьевку Кубка России
Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов в комментарии для «СЭ» высказался о результатах жеребьевки Пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором калининградцы сыграют против ЦСКА.

«Мы не ожидали какого-то конкретного соперника, полуфинал Пути РПЛ — здесь каждый из возможных соперников «Балтики» является топ-клубом России. Нам достался серьезный оппонент, уверен, что нас ждут очень интересные матчи. Безусловно, матчи против ЦСКА вызовут серьезный интерес у наших болельщиков и в Калининграде, и на выезде», — сказал Измайлов «СЭ».

Первые игры 1/2 финала Кубка России Путь РПЛ пройдут 2-4 апреля. Ответные полуфиналы — 16-18 апреля.

ФК Балтика
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