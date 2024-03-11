Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

11 марта, 15:22

«РБ Спорт»: «Краснодар» может отправить Ивича в отставку в случае поражения от «Химок»

Виктория Кравченко
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Краснодар» может отправить главного тренера Владимира Ивича в отставку в случае поражения от «Химок» в Пути регионов FONBET Кубка России, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, руководство «быков» недовольно результатами команды после озобновления сезона. Если «Краснодар» проиграет в матче за Кубок России, серб может быть отправлен в отставку. На данный момент окончательного решения нет.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Ивич может сменить Гильермо Абаскаля в «Спартаке». Серб возглавляет «быков» с января 2023 года. Его контракт с командой действует до конца 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/krasnodar-otpravit-ivicha-v-otstavku-v-sluchae-porazheniya-ot-himok/
ФК Краснодар
ФК Химки
Владимир Ивич
21
Обсудить
Читайте также
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
Гаджиев: «Спартак» — действительно непредсказуемая команда»
Бистрович признался, что для «Балтики» РПЛ важнее Кубка России
Капитан «Ростова» Глебов: «Было бы лучше провести матч Кубка России с «Уралом» у нас»
Педро: «Не чувствую себя звездой. Мне нужно сохранять голову холодной, ведь я еще молод»
Сенников — про объявления судьями решений в матчах РПЛ и Кубка: «Это никому ненужная информация»
ЭСК поддержала решение Карасева засчитать гол «Спартака» в матче с «Зенитом»
Материалы сюжета: «Краснодар»: отставка Ивича и возвращение Мусаева
Болельщики «Краснодара» на матче в Москве вывесили баннер-посвящение тренеру Ивичу
Ивич: «Спартак»? Я отдыхаю с семьей в Греции»
Сперцян: «С Мусаевым я всегда поддерживал связь»
Быстров: «Мусаев знает «Краснодар», знает правила клуба»
Быстров назвал правильным решением увольнение Ивича из «Краснодара»
Мусаев составил символическую сборную «Краснодара»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Судья Иванов назначен на матч «Зенит» — «Динамо» в четвертьфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России

«Химки» — «Краснодар»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России