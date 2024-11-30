Сегодня, 12:55
По итогам жеребьевки полуфинала плей-офф пути РПЛ FONBET Кубка России определились пары соперников.
«Зенит» встретится в двухматчевом противостоянии с «Ростовом», первую игру петербуржцы проведут на выезде. Московское «Динамо» сыграет с ЦСКА, первый матч пройдет на «ВЭБ Арене».
Также стали известны пары второго этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России.
Первые полуфинальные матчи пути РПЛ запланированы на 11-13 марта, а ответные — 15-17 апреля 2025 года.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2