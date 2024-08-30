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Сегодня, 13:27

РФС достиг договоренности с УЕФА об изменении времени начала матчей Кубка России

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РФС договорился с УЕФА об изменении времени старта матчей групповой стадии FONBET Кубка России.

«Мы достигли договоренности с УЕФА: решающие матчи групповой стадии Кубка начнутся в более удобное для болельщиков время. Коллеги согласились с нашими аргументами», — сказал генеральный директор РФС Максим Митрофанов в интервью пресс-службе организации.

Матчи групповой стадии Пути РПЛ продлятся до 22-24 октября. Встречи Пути регионов будут проходить вплоть до 29-31 октября.

В нынешнем сезоне титул обладателя Кубка России защищает «Зенит».

Источник: РФС
Футбол
РФС
Максим Митрофанов
УЕФА
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