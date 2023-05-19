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Кубок России

Сегодня, 10:04

РФС готов предоставить всем клубам — участникам FONBET Кубка России по 200 билетов на финал турнира

Алина Савинова
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Все клубы, которые принимали участие в текущем сезоне FONBET Кубка России, получили письмо из РФС. В нем организация выражает готовность выделить 200 билетов на финал турнира.

«РФС готов предоставить для каждого клуба по 100 пригласительных билетов для команды и 100 пригласительных для болельщиков клуба на финал Кубка», — приводит «РБ Спорт» содержание письма за подписью генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.

Также отмечается, что ответ по количеству билетов клубы должны дать до 25 мая. Всего в нынешнем розыгрыше Кубка России участвовали 103 команды.

В суперфинале турнира встретятся «Краснодар» и ЦСКА. Матч пройдет 11 мая в «Лужниках» в Москве.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rfs-gotov-predostavit-vsem-klubam-uchastnikam-kubka-rossii-po-200-biletov-na-final-v-luzhnikah/
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Кубок России
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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