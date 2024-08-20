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Сегодня, 15:17

РФС изменил процедуру жеребьевки 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России

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РФС на своем официальном сайте сообщил об изменении процедуры жеребьевки 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России. Соответствующие изменения в регламент турнира приняло бюро исполкома союза.

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Первые матчи 1/4 финала плей-офф пути РПЛ запланированы на 5-7 ноября, между 14-м и 15-м турами РПЛ. В них команды, которые заняли первые места в своих группах, сыграют против тех, кто занял вторые места. Представители одной группы не смогут сыграть друг с другом.

В предыдущей версии, принимающей стороной в первом матче автоматически становился клуб, который занял второе место по итогам группового турнира пути РПЛ.

Теперь с учетом внесенных изменений после проведения жеребьевки станут известны группы, команды которых (первые и вторые места) проведут матчи между собой. Также станут известны группы, команды из которых будут играть дома в первых матчах.

«Календарь этого футбольного сезона предполагает, что плей-офф пути РПЛ FONBET Кубка России начнется менее чем через две недели после окончания группового этапа, — напоминал заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина. — Решение провести жеребьевку до окончания группового этапа и определить сетку 1/4 финала позволит заранее составить расписание 14-15 туров РПЛ и первых матчей плей-офф FONBET Кубка России с учетом сохраняющихся логистических сложностей для южных клубов РПЛ».

РФС планирует провести жеребьевку 1/4 финала пути РПЛ до матчей 5-го тура группового этапа.

Источник: https://rfs.ru/news/220984
Кубок России
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