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Кубок России

4 сентября, 22:15

РФС не планирует менять новый формат Кубка России

Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил новый формат Кубка России по футболу.

— Нынешний формат Кубка может быть отменен?

— Мы видим сейчас более высокий уровень интереса к Кубку, чем в начале прошлого сезон.

Регионы оказались отрезаны от клубов РПЛ? Это, конечно, недостаток этого формата Кубка. Но есть преимущества и достоинства. Мы начали проводить Кубок в таком формате. Нужно его закончить, подвести итоги и после этого подвести итоги.

— Как вы относитесь к тому, что клубы на Кубок России выпускают второй состав?

— У клубов есть турнирные задачи. Они и руководствуются этим при принятии решений. Когда мы переходили на такой формат, мы понимали, что в клубе не 11 игроков, а 25. Всем футболистам нужна игровая практика. Если молодые игроки получают ее во время матчей Кубка России, что в этом плохого? Нужна игровая практика для развития.

— Определено ли место финала Кубка России?

— На Исполкоме РФС мы рассмотрим регламент, которым будем руководствоваться при принятии решения места проведения финала Кубка России и Суперкубка. Не знаю, будет ли решение. Но РФС подготовит предложение, члены Исполкома обсудят.

В нынешнем сезоне Кубок России впервые пройдет с использованием системы double elimination. Этот формат представляет собой турнирную систему с выбыванием после двух поражений. Такую систему используют в киберспорте.

БЕТСИТИ Кубок России. Объясняем новый формат БЕТСИТИ Кубка России. Как можно вылететь из турнира, но выиграть его?

Кубок России
Александр Дюков
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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