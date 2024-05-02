Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 22:06

РФС невыгодно, чтобы «Балтика» прошла в Суперфинал Кубка

Александр Бобров
Шеф-редактор
Кубок России.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Успех «Балтики», вышедшей в финал Пути регионов FONBET Кубка России, может серьезным образом сказаться на календаре сезона.

Два месяца назад бюро исполкома РФС утвердило регламент переходных (стыковых) матчей между командами РПЛ и первой лиги. В соответствии с этим документом первые игры пройдут 29 мая, ответные — 1 июня.

При этом Суперфинал Кубка России запланирован на 2 июня.

Сейчас «Балтика» идет в зоне стыков, занимая 13-е место в чемпионате России, и может выйти в Суперфинал, если в середине мая победит в Калининграде «Спартак». То есть существует теоретический шанс, что 1 июня калининградской команде придется провести ответный стыковой матч за право выступать в РПЛ в следующем сезоне, а уже на следующий день выйти на поле в Лужниках.

Виталий Лисакович и&nbsp;Тигран Аванесян. «Балтика» сыграет со «Спартаком» в финале Пути регионов! Латышонок — стена

110
37
Читайте также
Василевский, Сергачев и Кучеров оценили вылет «Тампы» из Кубка Стэнли
Умер чемпион Hardcore в супертяжелом весе Александр Коломыцев
Путин наградил подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе»
Расслабил команду, заставил забивать Медину и посадил на лавку Зиньковского. Пять самых важных изменений Владимира Слишковича в «Спартаке»
Бывшему замкомандующего 18-й армии присвоили звание Героя России посмертно
В Киргизии грузовик сбил 29 детей во время их выступления под открытым небом
Популярное видео
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
Удар по мячу Костомарова, выпад Заболотного, спасительный прыжок Ерохина: ничья ЦСКА и «Зенита»
«Зенит» сам себе придумывает проблемы, а решает их Ерохин. ЦСКА — чемпион по упущенным победам
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Барриос: «Возвращаемся домой с ощущением, что игра была хорошей»
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Газзаев: «Еще есть матч в Санкт-Петербурге, и ЦСКА вполне по силам обыграть «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Мостовой: «Все наладилось, как из «Спартака» убрали тренера в кавычках»

Обляков: «Спасет ли победа в Кубке России сезон? Наверное, да»