РФС невыгодно, чтобы «Балтика» прошла в Суперфинал Кубка

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Успех «Балтики», вышедшей в финал Пути регионов FONBET Кубка России, может серьезным образом сказаться на календаре сезона.
Два месяца назад бюро исполкома РФС утвердило регламент переходных (стыковых) матчей между командами РПЛ и первой лиги. В соответствии с этим документом первые игры пройдут 29 мая, ответные — 1 июня.
При этом Суперфинал Кубка России запланирован на 2 июня.
Сейчас «Балтика» идет в зоне стыков, занимая 13-е место в чемпионате России, и может выйти в Суперфинал, если в середине мая победит в Калининграде «Спартак». То есть существует теоретический шанс, что 1 июня калининградской команде придется провести ответный стыковой матч за право выступать в РПЛ в следующем сезоне, а уже на следующий день выйти на поле в Лужниках.