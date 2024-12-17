Кубковое дерби ЦСКА — «Динамо» состоится 12 марта

РФС опубликовал расписание матчей плей-офф FONBET Кубка России.

Первый матч 1/2 финала Пути РПЛ между ЦСКА и московским «Динамо» состоится 12 марта. «Ростов» примет «Зенит» в этот же день.

В 1/4 финала Пути регионов «Спартак» сыграет в гостях с «Акроном» 12 марта.

Путь регионов. 1/4 финала. Второй этап

11 марта (вторник)

18:00. «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»

20:30. «Краснодар» — «Ахмат»

12 марта (среда)

16:00. «Акрон» — «Спартак»

16:00. «Урал» — «Рубин»

Путь РПЛ. 1/2 финала. Первые матчи

12 марта (среда)

18:15. «Ростов» — «Зенит»

20:30. ЦСКА — «Динамо» (Москва)

Обладателем Кубка России в прошлом сезоне стал «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга победил «Балтику» в суперфинале со счетом 2:1.