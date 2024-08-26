РФС опубликовал расписание третьего раунда Пути регионов Кубка России

Стало известно расписание третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России-2024/25. Матчи пройдут с 3 по 5 сентября.

3 сентября (вторник)

17:00. «Амкар Пермь» — «Торпедо Миасс»

17:00. «Форте» (Таганрог) — «Кубань-Холдинг» (Павловская)

19:30. «Текстильщик» (Иваново) — «Спартак» (Кострома)

4 сентября (среда)

12:00. «Динамо-Владивосток» — «Сибирь» (Новосибирск)

16:00. «Космос» (Долгопрудный) — «Амкал» (Москва)

17:00. «Челябинск» — «Чертаново» (Москва)

17:00. «Волга» (Ульяновск) — «Динамо» (Киров)

18:00. «Астрахань» — «Волгарь» (Астрахань)

18:00. «Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Динамо-Ставрополь»

18:00. «Муром» — «Химик» (Дзержинск)

18:00. «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Ленинградец» (Ленинградская область)

18:30. «Орел» — «Салют» (Белгород)

5 сентября (четверг)

18:00. «Композит» (Павловский Посад) — «Зенит» (Пенза)

18:30. «Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Рязань»

Кубок России третий сезон подряд проводится по схеме с двойным вылетом (действует только для представителей премьер-лиги).

В первой части розыгрыша в Пути регионов проводятся шесть стадий плей-офф из одного матча на каждой. Клубы первой лиги стартуют с четвертого этапа.