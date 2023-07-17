РФС опубликовал сетку первых раундов Пути регионов FONBET Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) определил сетку первых раундов Пути регионов FONBET Кубка России.

В первых отборочных раундах сыграют любительские команды и клубы из Дивизионов «А» и «Б» второй лиги. Жеребьевка определила принимающие клубы в тех матчах 1-го отборочного раунда Пути регионов, где встречаются две команды ЛФК или два клуба второй лиги Дивизиона «Б». Если клубы второй Лиги «Дивизион Б» играют против команд ЛФК, они автоматически играют на выезде.

1-й отборочный раунд

«СтавропольАгроСоюз» (Невинномысск) — «Машук-КМВ» (Пятигорск)

«Пионер» (Краснодарский край) — «Дружба» (Майкоп)

ФШМ (Москва) — «Пересвет» (Домодедово)

«Строгино» (Москва) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)

2Drots (Москва) — Сахалин (Южно-Сахалинск)

«Динамо» (Киров) — «Композит» (Павловский Посад)

«Амкал» (Москва) — «Знамя» (Ногинск)

«Родина Медиа» (Москва) — «Динамо» (Вологда)

«Атом» (Нововоронеж) — «Спартак» (Тамбов)

«Коломна» — «Квант» (Обнинск)

«Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Санкт-Петербург)

«Псков» — «Луки-Энергия» (Великие Луки)

«Тверь» — «Электрон» (Великий Новгород)

«Оргэнергострой» (Димитровград) — «Университет» (Ульяновск)

«Носта» (Новотроицк) — «Уралец-ТС» (Нижний Тагил)

«Ильпар» (Пермский край) — «Торпедо-Миасс»

«Темп» (Барнаул) — «Динамо-Барнаул»

«Дальнереченск» (Приморский край) — «Иркутск»

2-й отборочный раунд

«Астрахань» — «Ротор» (Волгоград)

«Легион» (Махачкала) — «Победа» (Хасавюрт)

«Динамо-Ставрополь» — «Спартак-Нальчик»

«СКА-Ростов-на-Дону» — «Чайка» (Песчанокопское)

«Металлург» (Липецк) — «Форте» (Таганрог)

«Салют Белгород» — «Авангард» (Курск)

«Рязань» — «Космос» (Долгопрудный)

«Торпедо-Владимир» — «Химик» (Дзержинск)

«Сахалинец» (Москва) — «Сатурн» (Раменское)

«Химик-Август» (Вурнары) — «Зенит» (Пенза)

«Челябинск» — «Иртыш» (Омск)

Первый отборочный раунд Пути Регионов FONBET Кубка России пройдет в период с 1 по 3 августа. Второй — с 22 по 24 августа. Точное расписание матчей будет определено в ближайшее время.