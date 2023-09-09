РФС ответил клубам о переносе матчей FONBET Кубка России на более позднее время

Клубы РПЛ получили ответ от РФС с ответом на коллективное обращение о переносе матчей FONBET Кубка России на более позднее время.

«Расписание матчей группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России составлено исходя из необходимости завершить матчи национальных клубных соревнований не позднее чем за 15 минут до начала матчей европейских клубных соревнований в те даты, когда матчи проходят в один и тот же день, а также с учетом обязательств РФС перед спонсором турнира и основным вещателем по количеству трансляций матчей в прямом эфире. Обращаем ваше внимание, что УЕФА в исключительном порядке согласовал с РФС возможность проводить матчи Кубка России в даты европейских клубных соревнований для действующего формата» — приводит «РБ Спорт» слова РФС.

В РФС отметили, что с 6-го тура проблема дневных матчей станет менее актуальной в связи с переходом в Европе на зимнее время и меньшим количеством клубов в плей-офф.

Матчи 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России стартуют 19 сентября.

Расписание всех матчей и турнирные таблицы Кубка России