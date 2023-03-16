РФС признал ошибкой решение Кукуляка не назначать пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Динамо»

«СЭ» получил комментарий главы департамента судейства РФС Павла Каманцева, который сообщил, что Экспертно-судейская комиссия признала ошибкой решение главного арбитра матча FONBET Кубка России «Зенит» — «Динамо» (1:1, 4:5 — пенальти) Евгения Кукуляка не назначать пенальти в ворота команды из Санкт-Петербурга во втором тайме встречи.

«В эпизоде с падением Тюкавина следовало назначить пенальти без вынесения желтой карточки. ВАР правильно позвал Евгения Кукуляка к монитору, но он ошибочно не изменил своего первоначального решения», — передает слова Каманцева служба коммуникаций РФС.

На 62-й и 67-й минутах матча «Зенит» — «Динамо» Евгений Кукуляк не стал назначать пенальти в ворота команды из Санкт-Петербурга. Сначала он не зафиксировал фол полузащитника Клаудиньо на форварде динамовцев Константине Тюкавине в штрафной площади «Зенита», а затем не стал менять свое решение после просмотра повтора эпизода.