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Судейство

Сегодня, 13:40

РФС признал ошибкой решение Кукуляка не назначать пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
Евгений Кукуляк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«СЭ» получил комментарий главы департамента судейства РФС Павла Каманцева, который сообщил, что Экспертно-судейская комиссия признала ошибкой решение главного арбитра матча FONBET Кубка России «Зенит» — «Динамо» (1:1, 4:5 — пенальти) Евгения Кукуляка не назначать пенальти в ворота команды из Санкт-Петербурга во втором тайме встречи.

«В эпизоде с падением Тюкавина следовало назначить пенальти без вынесения желтой карточки. ВАР правильно позвал Евгения Кукуляка к монитору, но он ошибочно не изменил своего первоначального решения», — передает слова Каманцева служба коммуникаций РФС.

На 62-й и 67-й минутах матча «Зенит» — «Динамо» Евгений Кукуляк не стал назначать пенальти в ворота команды из Санкт-Петербурга. Сначала он не зафиксировал фол полузащитника Клаудиньо на форварде динамовцев Константине Тюкавине в штрафной площади «Зенита», а затем не стал менять свое решение после просмотра повтора эпизода.

Фол Клаудиньо на&nbsp;Тюкавине. «Зенит» — «Динамо»: в пользу гостей не назначен пенальти. По каким правилам судит Кукуляк?

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