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Сегодня, 15:18

РФС утвердил календарь второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России

Руслан Минаев
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Российский футбольный союз (РФС) утвердил расписание второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

Всего на этой стадии будет сыграно 28 матчей. Игры пройдут 22 и 23 августа.

«Ротор» 22 августа сыграет на выезде с «Астраханью». Начало — в 17.00 мск.

«Амкал» 22-го числа отправится в гости к «Текстильщику». Начало — в 19.00 мск.

«Уфа» примет «Носту» из Новотроицка 23-го числа. Начало — в 16.00 мск.

«Динамо» из Санкт-Петербурга встретится с питерской «Звездой» 23-го числа. Начало в 19.00 мск.

В это же время 2DROTS сыграет на выезде с «Муромом».

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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