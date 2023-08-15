РФС утвердил календарь второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России

Сегодня, 15:18
Российский футбольный союз (РФС) утвердил расписание второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России.
Всего на этой стадии будет сыграно 28 матчей. Игры пройдут 22 и 23 августа.
«Ротор» 22 августа сыграет на выезде с «Астраханью». Начало — в 17.00 мск.
«Амкал» 22-го числа отправится в гости к «Текстильщику». Начало — в 19.00 мск.
«Уфа» примет «Носту» из Новотроицка 23-го числа. Начало — в 16.00 мск.
«Динамо» из Санкт-Петербурга встретится с питерской «Звездой» 23-го числа. Начало в 19.00 мск.
В это же время 2DROTS сыграет на выезде с «Муромом».