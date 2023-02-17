РФС выплатил свыше 1 миллиарда рублей участникам ФОНБЕТ Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) выплатил по итогам осеннего этапа ФОНБЕТ Кубка России свыше 1 миллиарда рублей, сообщает официальный сайт союза.

Командам Пути РПЛ было выплачено 907,2 миллиона рублей. Клубы Пути Регионов получили в общей сумме 102 миллиона рублей.

По итогам группового этапа Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России больше всего призовых получил «Урал» — 75,7 миллионов рублей. Сумма включает гарантированные выплаты в размере 28,2 млн рублей, а также призовые в 9,5 млн рублей за каждую из пяти побед в группе.

Также Семь клубов Пути РПЛ заработали по 66,2 миллиона рублей. Это «Зенит», «Краснодар», «Крылья Советов», «Локомотив», «Нижний Новгород», «Спартак» и ЦСКА.

Сообщается, что в плей-офф турнира выплаты предусмотрены по двум категориям: призовые за участие и за проход в следующий раунд. Нижняя сетка плей-офф предусматривает гарантированные выплаты в 2,7 миллиона рублей в каждом раунде. За проход в следующую стадию команды получат по 5,38 миллионов рублей. Общая сумма призовых нижней сетки оценивается в 151 миллионов рублей.

Верхняя сетка плей-офф ФОНБЕТ Кубка России предусматривает гарантированные выплаты в 5,4 миллионов рублей за каждую игру. За выход в следующий раунд турнира выплачиваются дополнительные призовые — за выход в 1 — 12,65 миллионов, финал — 25,3 миллионов, за проход в суперфинал — 50,6 миллионов. Общая сумма призовых в верхней сетке составит 303 миллиона рублей.

Команды-участники суперфинала розыгрыша ФОНБЕТ Кубка России 2022 гарантировано получат по 37,8 млн. Победитель турнира получит дополнительно 75,8 млн рублей.

Общая сумма призовых розыгрыша ФОНБЕТ Кубка России-2022 по сравнению с предыдущим сезоном выросла практически в 10 раз и равна 1,513 миллиардам рублей.