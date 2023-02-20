РФС запускает новые медиаинициативы в рамках FONBET Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) в рамках работы по развитию FONBET Кубка России разработал ряд инициатив, которые начнут действовать с первых матчей второй стадии турнира, сообщает сайт союза.

Сообщается, что было решено внедрить единый и обязательный к реализации для всех команд медиагид.

Медиагид — документ, который регулирует работу клубов по взаимодействию с медиасообществом.

Само нововведение было направлено на то, чтобы антураж игр, команды и все вовлеченные в проведение турнира участники стали более открытыми для медиа и болельщиков. Также для контроля за реализацией медиа гида РФС на матчах FONBET Кубка России вводит новую должность — медиаменеджер.

Второе нововведение — проект конкурса среди подразделений клубов-участников, отвечающих за маркетинг, взаимодействие со СМИ и разработку медиаконтента, на лучшее продвижение турнира и своих команд. Для определения победителя будет создано экспертное жюри. Призовой фонд премии составит 10 миллионов рублей.