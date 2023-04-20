Рианчо заявил, что шокирован поражением «Спартака» от «Акрона»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал поражение красно-белых от «Акрона» (1:2) в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России.

«Я не смотрел кубковый матч «Спартака» против «Акрона», но результат этой игры шокирует, честно говоря. Не ожидал, что красно-белые проиграют команде ФНЛ и вылетят из Кубка на этой стадии.

В чем может быть причина спада после зимней паузы? Не знаю, какой у «Спартака» календарь и какие были у клуба возможности после зимнего перерыва. Причин может быть очень много, руководству клуба нужно провести внутренний анализ, чтобы сделать правильные выводы", — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

«Спартак» является действующим победителем FONBET Кубка России. В предыдущем сезоне красно-белые в финале обыграли «Динамо» (2:1).