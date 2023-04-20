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Кубок России

Сегодня, 13:13

Рианчо заявил, что шокирован поражением «Спартака» от «Акрона»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал поражение красно-белых от «Акрона» (1:2) в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России.

«Я не смотрел кубковый матч «Спартака» против «Акрона», но результат этой игры шокирует, честно говоря. Не ожидал, что красно-белые проиграют команде ФНЛ и вылетят из Кубка на этой стадии.

В чем может быть причина спада после зимней паузы? Не знаю, какой у «Спартака» календарь и какие были у клуба возможности после зимнего перерыва. Причин может быть очень много, руководству клуба нужно провести внутренний анализ, чтобы сделать правильные выводы", — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

«Спартак» является действующим победителем FONBET Кубка России. В предыдущем сезоне красно-белые в финале обыграли «Динамо» (2:1).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-rezul-tat-matcha-akron-spartak-shokiruet-ne-ozhidal-chto-krasno-bely-e-proigrayut-komande-fnl/
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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