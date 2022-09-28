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Кубок России

28 сентября, 15:26

Ринат Билялетдинов не уверен, что ЦСКА выложится на все сто процентов в матче с «Сочи»

Иван Торопцев
Корреспондент

Российский тренер Ринат Билялетдинов не уверен в том, что ЦСКА выложится на все сто процентов в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Сочи».

«Не думаю, что будет какая-то запредельная самоотдача у армейцев, все же запас очков позволяет не тратить много энергии. ЦСКА будет поспокойнее выглядеть, чем «Сочи». Южане претендуют на вторую строчку в группе, поэтому клуб захочет набрать в Москве очки», — приводит Betonmobile слова Билялетдинова.

Матч ЦСКА — «Сочи» состоится сегодня, 28 сентября, и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://betonmobile.ru/rinat-bilyaletdinov-zapas-ochkov-pozvolyaet-tsska-ne-tratit-mnogo-energii-v-matche-s-sochi
Ринат Билялетдинов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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