Евдокимов: «Молодежь «Кубани» знала и готовилась к матчу в Кубке, тут нет ничего из ряда вон выходящего»

Главный тренер «Кубани» Роберт Евдокимов прокомментировал поражение от «Кубань Холдинга» (0:5) в матче Пути регионов FONBET Кубка России.

«Сейчас я вместе с основным составом команды нахожусь в Москве, поэтому меня не было на этой игре. Вы же понимаете, что логистика на юге России сейчас непростая — как раньше самолетом уже не полетишь. Более того, даже билетов не было на поезд, мы чисто физически не смогли бы добраться и сыграть основной командой.

Поэтому нами и было принято такое решение: выставить нашу молодежь, проверить ребят. Они знали, они готовились, тут нет ничего из ряда вон выходящего. Уверен, что, несмотря на поражение, ребята запомнят этот день на всю жизнь. Это большой опыт для них», — цитирует «РБ Спорт» Евдокимова.

В этой встрече в составе «Кубани» вышли в основном воспитанники команды 2008 года рождения.