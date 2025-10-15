«Челябинск» в серии пенальти победил «Родину» в Кубке России

15 октября, 19:07
«Челябинск» на выезде обыграл «Родину» в матче пятого раунда пути регионов FONBET Кубка России — 0:0 (пенальти 5:4).
Алло, это Володька
Челяба резко ворвалась как то в футбол
16.10.2025
15.10.2025
Saiga-спринтер
Единственное, что в этом матче малость напоминало футбол - это серия пенальти.
15.10.2025
15.10.2025
Андрей Капустин
так кто победил?Челяба или хозяева Родина?
15.10.2025
Сергей А.
15.10.2025