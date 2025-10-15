«Челябинск» в серии пенальти победил «Родину» в Кубке России

«Челябинск» на выезде обыграл «Родину» в матче пятого раунда пути регионов FONBET Кубка России — 0:0 (пенальти 5:4). Основное время встречи завершилось вничью. В серии пенальти точнее оказались хозяева/гости — 5:4. FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.

15 октября, 17:00. Арена Химки (Химки)

Алло, это Володька Челяба резко ворвалась как то в футбол 16.10.2025

.Точный счёт Матчей. Народ ставил кто? Опять они Точный счёт давали через этот Форум; Форум - foot.forumes.ru И опять зашёл,полный бред)))Откуда можно знать счёт матчей 15.10.2025

Saiga-спринтер Единственное, что в этом матче малость напоминало футбол - это серия пенальти. 15.10.2025

.Точный счёт Матчей. ;Народ ставил кто? Опять они Точный счёт давали через этот Форум; Форум - foot.forumes.ru И опять зашёл,полный бред)))Откуда можно знать счёт матчей 15.10.2025

Андрей Капустин так кто победил?Челяба или хозяева Родина? 15.10.2025