Видеотрансляция игры Кубка «Родина» — «Черноморец» начнется в 14.50 на сайте «Матч ТВ»

В среду «Родина» проведет матч против новороссийского «Черноморца» в шестом раунде Пути регионов FONBET Кубка России по футболу. Встреча пройдет 1 ноября в Москве на стадионе «Сапсан Арена». Начало — в 15.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Родина» — «Черноморец» пройдет в прямом эфире на сайте канала «Матч ТВ». Начало — в 14.50 мск.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию ключевых событий игры в матч-центре.

Ранее «Родина» прошла тульский «Арсенал» (2:1) в пятом раунде Пути регионов FONBET Кубка России. «Черноморец», который тренирует Константин Зырянов, в серии пенальти оказался сильнее «КАМАЗа» (0:0, 4-1).

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».