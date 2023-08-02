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Кубок России

Сегодня, 18:20

«Родина Медиа» проиграла вологодскому «Динамо» в первом раунде FONBET Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
«Родина Медиа» — «Динамо» Вологда — 0:3.
Фото ФК «Динамо» Вологда
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Медийная команда «Родина Медиа» не смогла обыграть «Динамо» из «Вологды» в первом раунде Пути регионов FONBET Кубка России — 0:3.

Голами в матче отметились Максим Мешалкин (31-я минута), Руслан Баширов (50-я) и Артур Туманян (88-я).

Бывший игрок «Локомотива» и один из основателей команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов вышел на эту игру в основном составе и был заменен в перерыве. Александр Тарасов, второй основатель клуба, более известный как рэпер T-Killah, вышел на поле в концовке матча.

Во втором раунде Кубка России «Динамо» сыграет со «Спартаком» из Костромы.

Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд
02 авг, 16:30. ()
Родина Медиа
0:3
Динамо Вг

В другом матче первого раунда «Носта» по пенальти обыграла «Уралец». Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались игроки «Носты» — 3:2.

Во втором раунде турнира «Носта» сыграет с «Уфой».

Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд
02 авг, 16:00. Металлург (Новотроицк)
Носта
0:0
Уралец
Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд
02 авг, 16:30. Россия (Киров)
Динамо Кир
2:0
Композит
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2023-2024/region/
Кубок России
ФК Динамо (Вологда)
ФК Носта
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