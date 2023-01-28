Родригао: «Не горжусь тем, что произошло в матче со «Спартаком». Меня это не красит»

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Защитник «Зенита» Родригао в интервью «СЭ» поделился мнением о потасовке, произошедшей в конце матча 6-го тура группового этапа Кубка России со «Спартаком».
— Какое у тебя отношение к «Спартаку» после ноябрьского матча? Стало ли оно хуже или не изменилось? — вопрос Родригао.
— А почему оно должно меняться? Независимо от того, что произошло, «Спартак» остается сильным соперником, ближайшим к нам в турнирной таблице. Это один из клубов, с которым мы будем бороться за чемпионство, один из наших главных конкурентов. Будем стараться набирать все возможные очки, в том числе в матчах со «Спартаком».
— Как изменился твой взгляд на потасовку?
— Я совсем не горжусь тем, что произошло в конце встречи. Меня это не красит, и вообще для меня несвойственно такое проявление эмоций.
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