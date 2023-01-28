Родригао — о драке со «Спартаком»: «Когда весь матч сталкиваешься с провокациями, нервы не выдерживают»

Защитник «Зенита» Родригао в интервью «СЭ» поделился мнением о потасовке, произошедшей в конце матча 6-го тура группового этапа Кубка России со «Спартаком».

— Как изменился твой взгляд на потасовку в конце матча со «Спартаком»? — вопрос Родригао.

— Я совсем не горжусь тем, что произошло в конце встречи. Меня это не красит, и вообще для меня несвойственно такое проявление эмоций. Но когда ты весь матч сталкиваешься с различными провокациями, то в какой-то момент, к большому сожалению, нервы не выдерживают — они же не железные.