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Сегодня, 19:32

Орещук: «Спартак» больше хотел выиграть, чем «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о поражении бело-голубых от «Спартака» (2:3) в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Спартак» больше хотел выиграть в этой встрече, а грубые ошибки Маричаля подвели «Динамо». В первом тайме «Спартак» не выглядел предпочтительнее, а во втором тайме — да. Я так понимаю, Личка ошибся с заменами и в перерыве не внес какие-то коррективы. И плюс, еще раз скажу, индивидуальные действия защитников», — цитирует Орещука Metaratings.

«Спартак» (12 очков) гарантировал себе выход в плей-офф пути РПЛ с первого места в группе A и сыграет с «Ростовом» в четвертьфинале турнира. «Динамо» (8) идет вторым в квартете.

Источник: Metaratings
Роман Орещук
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13.08
20:00
Ростов
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28.08
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Локомотив
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Ростов
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ЦСКА
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П 4 : 2
1 : 1
15.08
20:30
Краснодар
Ахмат
1 : 0
27.08
17:15
Ахмат
ЦСКА
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Пари Нижний Новгород
Краснодар
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18.09
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ЦСКА
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