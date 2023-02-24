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Кубок России

Сегодня, 13:22

Широков: «Спартак» уже выигрывал Кубок России, ему хватит»

Алина Савинова
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Бронзовый призер Евро-2008 Роман Широков предположил, кто станет победителем в текущем сезоне FONBET Кубка России.

«Претендентов много. И не обязательно, что это будет «Зенит». ЦСКА вчера провел очень неплохой матч, другие команды проявили себя. Почти каждый год у Кубка России есть команда-сенсация. Его выигрывали такие команды как «Терек» и «Тосно». Как на счет «Спартака»? Они уже выигрывали, им уже хватит», — цитиурет Широкова «КП Спорт».

Во время карьеры игрока Широков выступал за «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Краснодар», «Химки» и другие клубы. Вместе с Алексеем Игониным и Алексеем Гасилиным он является амбассадором FONBET Кубка России.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/roman-shirokov-spartak-uzhe-vyigryval-kubok-rossii-emu-hvatit-uzhe/
Роман Широков
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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